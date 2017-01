Suspeitos de favorecer PCC, diretores de presídios devem ficar 30 dias presos

Na mira do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), os diretores dos presídios de regime fechado e aberto de Corumbá, Ricardo Wagner Lima Nascimento e Douglas Novaes Vila, devem ficar presos por 30 dias.

De acordo com a coordenadora do Gaeco, promotora Cristiane Mourão Leal, que comanda a Operação Xadrez, desencadeada nesta segunda-feira (23), foi decretada a prisão temporária da dupla, investigada por favorecimento de presos, corrupção e peculato, nos presídios da cidade, que fica distante cerca de 419 quilômetros de Campo Grande.

Conforme detalhes apurados pelo Campo Grande News, os diretores mantinham relação promíscua com alguns presos, membros do PCC (Primeiro Comando da Capital), favorecendo entrada de drogas, armas e objetos ilícitos como, por exemplo, celulares e carregadores, nas unidades penitenciárias. Com isso, eles teriam recebido altos valores de facções.

O Ministério Público não confirma, nem rejeita esta informação. Informa que maiores detalhes só serão repassados à imprensa no final da investigação, que começou há sete meses.

“Por enquanto não podemos revelar detalhes sobre as investigações, até para não atrapalhar nosso trabalho”, explicou Mourão.

Os dois diretores eram agentes penitenciários de carreira e desde junho de 2015 estão nos cargos de chefia das unidades penitenciárias.

Em nota, a Agepen (Agência Estadual de Administração Penitenciária) informou que a procuradoria jurídica do órgão está acompanhando a operação e os desdobramentos das investigações, tendo instaurado processo administrativo para apurar as condutas dos gestores e suas responsabilidades. Além disso, diretores interinos para as unidades estão sendo providenciados.

A agência informou que, junto com a Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública), zela pela transparência nas instituições a elas vinculadas e "veem com bons olhos toda ação, de qualquer instituição, que objetive apurar e combater quaisquer tipos de crimes, irregularidades e atos de corrupção que possam existir em suas unidades".

A coordenadora do Gaeco adiantou que as ações no interior do MS não tem relação com a crise penitenciária enfrentada pelo país, mas afirmou que a ação mostra que o Estado tem um sistema carcerário frágil, assim como no restante do Brasil.

"O sistema brasileiro é falido há muito tempo, e aqui não é diferente, o esquema é praticamente o mesmo. Hoje Corumbá foi o alvo, mas outras penitenciárias também podem ser", revela a promotora.

Os presos na operação serão transferidos para presídios de Campo Grande ainda nesta segunda-feira, segundo a promotora.