Suspeito de estuprar enteada há 7 anos é preso durante blitz

Um motociclista identificado como Marcos Antônio de Souza Silva, de 28 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (8), durante blitz do Gtran (Grupamento de Trânsito) da Polícia Militar. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por, suspeita, do estupro da enteada em 2010.

A blitz ocorreu na avenida Virgínia Ferreira, próximo a Praça da Concha Acústica, em Coxim, a 254 quilômetros da Capital. Marcos Antônio foi parado e durante checagem, os policiais descobriram que ele estava com mandado em aberto.

Ele é suspeito de estuprar a enteada, em 2010, na cidade de Alcinópolis, região norte de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Gtran, ele pilotava uma motocicleta, que estava em dia com as obrigações, mas como o suspeito não apresentou ninguém habilitado, o veículo foi levado ao pátio do Detran/MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Ele foi preso e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, de onde deve ser encaminhado para o Estabelecimento Penal Masculino de Coxim, publicou o Edição MS.