Suspeita de 'ficar com casado' escolhe entre olhos furados e cabelos cortados

Ter o olho furado ou os cabelos cortados: parece coisa de contos sobre o talibã, mas estas foram as opções para uma jovem de 18 anos, ameaçada de morte por outra mulher, de 23 anos, que supostamente teria descoberto a traição do marido. O caso de violência e tortura aconteceu nesta quarta-feira (29) em Três Lagoas.

A vítima procurou a delegacia após escapar da mulher, que a abordou em casa, acusando-a de ser amante do marido dela. Mesmo negando e afirmando não ter nenhum envolvimento amoroso com o homem, foi ameaçada com uma tesoura e teve de escolher entre ter os olhos furados ou o cabelo cortado.

Diante das ameaças, a vítima permitiu que o cabelo fosse cortado pela mulher. A jovem tem várias escoriações pelo corpo depois de ser agredida. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.