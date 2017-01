Sul-mato-grossense é preso com 3,4 mil munições de fuzil em São Paulo

Armas, munições e carregadores foram apreendidos - Bruna Bachega/TV Fronteira

Morador de Itaquiraí, interior de Mato Grosso do Sul, Elias Pereira da Luz, de 35 anos, foi preso em flagrante transportando quatro pistolas 9mm, carregadores e 3,4 mil munições de calibre 762, colocados em baixo da lataria de um Fiat Uno, ontem (29), em Anhumas (São Paulo).

Equipe da Polícia Militar Rodoviária realizava fiscalização na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), quando visualizaram o Uno, com placas de SP, andando em sentido contrário. Os agentes desconfiaram do veículo, fizeram retorno e começaram a fazer o acompanhamento, conforme o portal G1.

Já na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), os militares o abordaram. Durante a vistoria, nada ilícito havia sido encontrado, mas ao olharem para o assoalho, os policiais perceberam que algum reparo havia sido feito recentemente e detectaram que havia três presilhas de cada lado fixadas junto a caixa de ar, o que levantou suspeitas.

O veículo começou a ser soldado e foi descoberto um fundo falso nas laterais, onde foram encontradas as munições, as pistolas modelo Glock 9mm, com carregadores e mais três carregadores de fuzil.

Aos policiais, Elias disse que havia pego o carregamento em Naviraí, onde recebeu o serviço de levá-lo até a grande São Paulo. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Regente Feijó, sendo preso por tráfico internacional de armas. Caso será investigado pela Polícia Federal de Presidente Prudente.

Elias foi levado à Cadeira de Presidente Venceslau para posterior remoção ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cauiá (SP).