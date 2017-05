Sob escolta policial, pai de bebê morto em acidente de trânsito participa de velório

Com parecer favorável do Ministério Público do Estado (MPE), Justiça autorizou saída temporária, mediante escolta policial, para que Sérgio Augusto Barbosa Xavier Junior, 25 anos, pudesse ir ao velório do filho de 8 meses.

Conforme apurado pela reportagem, juiz plantonista autorizou a saída temporária de Sérgio, ontem, das 22h às 23h. Após esse horário, ele deixou a capela onde acontecia o velório, na Rua 13 de Maio, no centro de Campo Grande e retornou para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde está custodiado.

Audiência de custódia que decidirá se Sérgio continuará ou não preso deve acontecer ainda hoje.

CASO

Acidente envolvendo a família aconteceu na madrugada de domingo (7), entre as ruas Yokoama e Palestina, no Bairro Santo Amaro. Sérgio Augusto fugia de outro veículo que ele havia batido anteriormente. Durante a fuga, entrou na contramão da Rua Yokoama e colidiu de frente com Palio.

Na colisão, o bebê de oito meses, que estava no colo da mãe, de 24 anos, bateu a cabeça no parabrisa do carro, não resistiu e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida.