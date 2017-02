"Só quem é louco para fazer este tipo de coisa", diz família de adolescente violentado

Tio do menino, Elsom Ferreira da Silva - Valquíria Oriqui / Portal Correio do Estado

Inconsoláveis, familiares do adolescente de 17 anos, que morreu hoje, na Santa Casa, pedem justiça. Eles querem a prisão do patrão e de um colega de trabalho do menino que o violentaram em um lava a jato, no dia 3 de fevereiro, no Jardim Morumbi, em Campo Grande.

“Só quem é louco para fazer este tipo de coisa”, declarou Elsom Ferreira da Silva, de 52 anos, tio da vítima. Ele afirmou que advogado já foi acionado para entrar com pedido de prisão preventiva da dupla de agressores. “Não queremos que fiquem soltos. Queremos justiça”, declarou.

Ainda conforme o tio, o menino relatou que os agressores abaixaram sua calça para cometer o abuso. “Ficou constrangido de falar a verdade [diante de duas assistentes sociais], mas tiraram [a roupa] mesmo”, contou o tio.