SIG desvenda assassinato brutal cometido há mais de um mês e apreende adolescente

O brutal assassinato de Euzébio Carneiro de Oliveira, de 49 anos, conhecido como “Ceará”, cometido na noite dia 22 de março em um sítio no distrito de Itahum, foi desvendado na tarde de quarta-feira (3) por agentes do SIG (Serviço de Investigações Gerais) da Polícia Civil em Dourados. Um adolescente foi apreendido e confessou o crime, conforme os investigadores.

Sócio de uma empresa em Dourados e proprietário do sítio onde foi morto, Oliveira foi encontrado já sem vida por um vizinho. A vítima estava em um dos quartos da casa, com diversos ferimentos na cabeça provocados por um facão.

Mais de um mês após o crime, policiais do SIG localizaram ontem à tarde um adolescente de 17 anos que confessou ter assassinado Oliveira. O jovem estava no assentamento Itamarati e não deu detalhes, mas informou ter tido um desentendimento com a vítima.

Segundo a polícia, o adolescente disse ter esperado o homem dormir e foi até o quarto, onde o esfaqueou. O carro de Oliveira, levado no dia do crime, foi localizado em uma oficina mecânica em Aral Moreira. O jovem que confessou o assassinato disse que não pretendia roubar o veículo, mas precisou pegá-lo para fugir do local.

Ainda na tarde de ontem, o delegado Mateus Zampieri, que atua no SIG, pediu à Justiça a apreensão do adolescente e foi atendido. O menor de idade foi encaminhado para a Unei (Unidade Educacional de Internação) Laranja Doce, em Dourados.