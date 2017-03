Sem auxílio para transporte, professores de zona rural suspendem aulas

Professores da Rede Municipal de Paraíso das Águas - distante 277 quilômetros de Campo Grande - suspenderam as duas primeiras aulas em três escolas da zona rural do município em protesto contra o corte do auxílio destinado ao transporte dos educadores.

Na manhã desta quinta-feira (2) um grupo de professores que recebia o benefício, suspenso após o fim do ano letivo em 2016, se reuniu na frente da Prefeitura. Os educadores lecionam em escolas dos distritos de Pouso Alto, Bela Alvorada e Incra, situados a até 55 quilômetros de distância da cidade.

"Ganhamos tão pouco e estamos pagando para trabalhar porque as escolas ficam muito longe. É difícil ter de tirar dinheiro dos nossos bolsos para dar aula. Esperamos que a Prefeitura tome alguma providência", diz uma professora que prefere não se identificar.

De acordo com representante da Prefeitura de Paraíso das Águas, Ildo furtado, o município não tem obrigação de conceder o benefício, porém, a assessoria jurídica analisa uma forma de solucionar a situação.

Na próxima segunda-feira (6), uma reunião será realizada entre a categoria, vereadores e o prefeito do município, Ivan da Cruz Pereira, a fim de discutir o assunto.

WhatsApp: fale com os jornalistas

O leitor enviou as imagens ao WhatsApp do Jornal Midiamax, no número (67) 99207-4330. O canal de comunicação serve para os leitores falarem com os jornalistas. Flagrantes inusitados, denúncias, reclamações e sugestões podem ser enviados com total sigilo garantido pela lei.