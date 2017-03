Secretário compara presídio a tratamento de esgoto e não descarta Exército na PED

O secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, comparou hoje (3) a construção de presídios com obras para a instalação de estações de tratamento de esgoto. O depoimento foi dado antes do início da passagem de comando do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

Ele também não descartou ações do Exército na PED (Penitenciária Estadual de Dourados), como a ocorrida na semana passada em Campo Grande.

"Eu comparo a construção de presídios com as instalações de estações de tratamento de esgoto, que cumpre papel importante de coletar, tratar e devolver para a população, mas ninguém quer próximo a sua casa. Todo mundo sabe que precisa, mas não querem", disse.

O secretário também não descartou a construção de novas unidades prisionais no município, fato que vem levantando polêmica desde o ano passado.

No entender de Barbosinha, Dourados possuí carências que devem ser sanadas nesse setor.

"A cidade cresceu, quando se construiu a penitenciária, Dourados possuía 100 mil habitantes e hoje a população passa de 220 mil. Temos carências como um presídio feminino e um de trânsito, já que pelo menos 700 presos ainda não foram julgados e condenados", relatou.

Exército

De acordo com o secretário, novas ações devem ocorrer nos próximos dias envolvendo órgãos de segurança pública de Mato Grosso do Sul e o Exército Brasileiro, a exemplo do ocorrido em Campo Grande no dia 15 de fevereiro e não descarta a PED como alvo.

"Não só na PED, como em qualquer presídio do Estado. A garantia da lei da ordem tem validade de um ano. Não sabemos o dia, nem hora e nem local, mas ela pode ocorrer em qualquer local, inclusive Dourados", afirmou.

O uso de militares do Exército nos presídios de todo o país foi oficializado no dia 18 de janeiro, através de decreto presidencial. A medida faz parte da estratégia do Plano Nacional de Segurança Pública planejado pelo Governo Federal.