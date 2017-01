Saúde de MS receberá 50 mil doses de vacina contra febre amarela

Das 11,5 milhões de doses de vacina contra febre amarela que serão distribuídas para todo o país, Mato Grosso do Sul receberá 50 mil doses, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. O estado já conta com outras 40 mil doses. A previsão do governo sul-mato-grossense é de que as doses cheguem ao estado nesta sexta-feira, dia 27 de janeiro.

As vacinas estão armazenadas na Coordenadoria de Imunização, responsável pela distribuição das vacinas aos 79 municípios do Estado.

De acordo com a secretaria, todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão abastecidos com as doses da vacina. Para ter acesso, o paciente deve ir até uma unidade de saúde e apresentar o seu cartão de vacinação para a atualização.

Macacos

Quatro macacos foram encontrados mortos em Aparecida do Taboado, a 448 quilômetros de Campo Grande, no leste de Mato Grosso do Sul, com suspeita de febre amarela. O município fica na região de divisa com Minas Gerais, estado que vive um surto da doença em humanos.

Os macacos foram encontrados em estado de decomposição, na área rural, e não foi possível coletar material genético para confirmar as causas da morte devido ao estado dos animais.

Pesquisadores da febre amarela irão coletar mosquitos capturados na cidade e enviar ao Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, para serem examinados.

Quem deve se vacinar?

O Ministério da Saúde recomenda que sejam vacinadas pessoas que estejam nas áreas de risco ou que vão viajar para as regiões afetadas.

Em situações de emergência, a vacina pode ser administrada a partir dos 6 meses de idade. O indicado, no entanto, é que bebês de 9 meses sejam vacinados pela primeira vez. Depois, recebam um segundo reforço aos 4 anos de idade.