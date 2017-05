Sargento da Polícia Militar é encontrado morto dentro de casa em MS

O sargento Mário Alves de Souza, de 48 anos, foi encontrado morto dentro de casa nesta quinta-feira (25) no Bairro Taquarussu em Campo Grande. A hipótese da morte é suicídio. O sargento morreu devido a um tiro na cabeça.

A arma encontrada próximo ao corpo era a utilizada em serviço, de acordo com informações preliminares. O sargento era lotado no Batalhão de Guarda e Escolta do Jardim Noroeste.

De acordo com familiares, Mário tomava remédios controlados. O sargento que estava desde 1988 na corporação, estaria de serviço nesta sexta-feira (25). A assessoria da Polícia Militar informou que irá emitir uma nota sobre o caso.

A Polícia Civil e Perícia foram acionados. O caso será registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.