RIO VERDE-Entregador de cigarros sofre grave acidente na BR-163

Foto: PC de Souza

O entregador de cigarros, José Gonçalves da Silva, de 64 anos, sofreu um grave acidente na tarde desta terça-feira (18), no quilometro 667 da BR-163, em Rio Verde. Ele dirigia um Fiat Ducato, com placas de São Paulo, carregado de cigarros para distribuir na região norte de Mato Grosso do Sul.



Silva perdeu o controle do veículo numa curva, invadiu a pista contrária, colidiu no pneu de um caminhão tanque que trafegava no sentido contrário e bateu na lateral de uma Scânia, com placas do Paraná.



O motorista da carreta, Valter Decker, de 60 anos, foi quem contou o ocorrido ao Edição MS, pois a vítima estava confusa e disse que não sabia como o acidente aconteceu.



Com as colisões a lateral da Ducato foi praticamente arrancada. A lateral da carreta também sofreu avarias. Os dois veículos foram guinchados.



Apesar da gravidade da colisão, Silva sofreu apenas uma pequena escoriação no rosto. Ele foi atendido no local por uma equipe da CCR MSVia, não precisando ser removido para hospital.