RIO BRILHANTE: Padrasto aproveita ausência da esposa e estupra enteada de 05 anos

Imagem Ilustrativa

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na noite deste domingo (30), apos abusar sexualmente da enteada de apenas 05 anos de idade, na residência onde morava com a mãe da criança e mais a irmã da vítima também menor, no bairro Pró Moradia XV.

De acordo com a Polícia, o homem confessou o crime em depoimento na Delegacia e disse não saber o que aconteceu, quando questionado o porque ter abusado da enteada.

O suspeito que não teve o nome revelado, relatou que por voltas das 20h030, deste domingo sua esposa, mãe da vítima se ausentou da casa para ir a um bar comprar cigarro para ele. Segundo o homem, ele foi ate o banheiro urinar, onde as duas meninas tomavam banho juntas.Diz que logo apos com o órgão genital a mostra, foi ate o box, onde as meninas estavam e começou a ”passar” o pênis no corpo da menina de 05 anos, alegou ter feito isso varias vezes.

Não satisfeito, o suspeito teria introduzido um dos dedos na vagina da criança. Logo apos diz ter saído do banheiro e deixado as duas sozinhas.

Quando a mãe das meninas chegou foi ate o banheiro e levou as filhas para se trocarem no quarto, quando a vítima começou a chorar reclamando de dores no corpo.

A mulher questionou o marido se ele havia feito algo, ele negou. A mãe então disse que levaria a filha para o hospital,mas o suspeito tentou impedir com medo de ser descoberto. Com isso a mãe foi com as duas filhas em busca de ajuda. Apos receber atendimento no hospital a mulher foi ate a Delegacia de Polícia Civil, onde foi atendida e relatou o que havia ocorrido.

Imediatamente policiais militares foram deslocados ate a residência, onde efetuou a prisão em flagrante do suspeito.

Ele confessou o crime, e foi preso por estupro de vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de reclusão . A criança foi entendida pelo Conselho Tutelar e passara por exames e acompanhamento.

A Polícia, Conselho Tutelar e Vara da Infância e Juventude, orienta pais e responsáveis a ficarem atentos a qualquer situação de mudança de comportamento em crianças e adolescentes, ou outros tipos de postura. E diante de qualquer suspeita procurar as autoridades.

Isso pode indicar que aquela criança ou adolescente esta sofrendo algum tipo de abuso. Na maioria dos casos os agressores estão dentro de casa ou é uma pessoa próxima.

Disque 100, é gratuito, ou procure a Delegacia ou Conselho Tutelar mais próximo e denuncie.