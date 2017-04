RIO BRILHANTE: Adolescente deixa carta de despedida para mãe e desaparece

FOTO: FACEBOOK

Uma mulher de 30 anos moradora no bairro João Zardo em Rio Brilhante procurou a Polícia na manhã deste domingo (16), onde registrou o desaparecimento de sua filha de 15 anos Karolaine Marques Alexandre.

De acordo com Tatiane Marques Fernandes, a filha deixou uma carta escrita, onde relata um tom de despedida. Segundo o registro, Karolaine foi flagrada pela mãe na noite de sábado beijando uma pessoa na casa. Com isso houve uma discussão entre mãe e filha. E logo pela manhã deste domingo a adolescente não foi mais vista apenas a carta escrita no sofá.

A mãe informou que já procurou em vários locais e não encontrou Karolaine. O caso é apurado pela Polícia.

O rapaz que foi ‘’flagrado’’ pela mãe na casa também auxilia nas buscas, segundo a Polícia.

Informações, pelo fone (67) 9 9869-6772 ou em contato com a Policia Civil no (67) 3452-7464, outro telefone disponível é da Policia Militar via 190.