Residência fica totalmente destruída por incêndio em Nova Andradina

Imagens: Márcio Rogério/Nova News

No início da noite deste domingo (30), um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma casa de madeira localizada na Rua Anaurilândia, no Bairro Cristo Rei, em Nova Andradina. O fato ocorreu por volta das 19h30.

Vizinhos teriam ouvido barulho característico de incêndio e, quando observaram, constataram que a casa em questão estava em chamas. Por ser de madeira e de pequeno porte, o imóvel foi rapidamente consumido pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para extinguir as chamas dos escombros e resfriar a parede de uma casa vizinha. Até o fechamento da matéria não foi possível apurar as causas do incêndio. Segundo vizinhos, o imóvel é habitado por uma pessoa, que não estava no local no momento do incidente. Ninguém ficou ferido