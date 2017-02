Rapaz é executado com tiros na cabeça e polícia encontra carta com ele em MS

Fábio foi parar na lista da Polícia Civil de foragidos em 2015 - Foto: Divulgação

Fábio Júnior Ferreira dos Santos, 20 anos, foi executado com pelo menos quatro tiros e a maior parte deles na cabeça, por volta da 1h30min de hoje, no cruzamento das ruas Candida Vitória Lopes Rodrigues e Araxá 2, no Bairro de Lurdes, em Paranaíba.

Boletim de Ocorrência registrado sobre o caso não diz como foi a dinâmica do crime. Consta que policiais militares foram ao local e encontraram já morto o rapaz, que também era conhecido como “Nego Fábio”.

Perto do corpo da vítima foram apreendidas quatro munições deflagradas de revólver calibre 38. No bolso da calça que Fábio vestia havia um sabonete, frasco de perfume e carta.

A reportagem ligou na delegacia de Polícia Civil da cidade, por volta das 6h, para obter mais informações sobre o caso e até mesmo o conteúdo que consta nesta carta, mas as ligações não foram atendidas.

No registro policial também não há a informação se suspeito de ter praticado o assassinato foi identificado. Fábio tinha passagens pelos crimes de homicídio, roubo, furto e tráfico de drogas.