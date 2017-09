Rapaz é brutalmente morto a golpes de facão no Previsul; vítima e assassino bebiam juntos

No local do crime, no Previsul, ficaram no chão as marcas de sangue de crime cruel

Jovem de 22 anos, identificado como Herice Monteiro Ansaldi, foi brutalmente assassinado no começo da madrugada deste sábado, 23 de setembro, no conjunto Previsul, próximo ao presídio masculino de Corumbá. Segundo informações apuradas pelo Diário Corumbaense, a vítima bebia cerveja com um grupo de pessoas, em frente a casa de Lucas Aragão de Barros, de 18 anos, conhecido como "Xuxu". Testemunhas contaram que depois de um certo tempo, Lucas entrou em sua residência, voltou com um facão e saiu correndo atrás de Herice. A vítima tentou escapar, mas passou a ser golpeada na cabeça e caiu.

A partir daí, barbaramente Lucas esfaqueou o jovem várias vezes e quis até arrancar a cabeça dele. Depois de deixar a vítima praticamente "retalhada", "Xuxu" fugiu. Guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e encontrou Herice inconsciente e com sinais vitais, apesar da gravidade dos ferimentos.

O rapaz tinha lesões na cabeça, corte profundo no pescoço, a mão esquerda foi decepada e os dedos da mão direita amputados. Ele ainda tinha ferimentos nas costas, abdômen e uma série de pequenas perfurações. A vítima chegou a ser encaminhada ao pronto-socorro, mas morreu por volta da 01h da madrugada.

Com a identificação do assassino, que teria fugido em direção aos trilhos da ferrovia, a Polícia Militar fez buscas, mas não o localizou. O facão usado no crime foi encontrado pelos policiais jogado no chão, próximo a um portão que faz fundos com um campo de futebol. A Polícia Civil passa a investigar o caso através do cartório de homicídios. O motivo de tamanha crueldade ainda não foi esclarecido.