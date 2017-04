Queda de avião monomotor mata dois; corpos ficam presos em ferragens

Queda de avião monomotor deixou duas pessoas mortas em Cassilândia, cidade distante 430 quilômetros de Campo Grande. Equipes das polícias Militar e Civil estão no local. Os corpos, segundo informações preliminares, de dois homens, estão presos às ferragens.

Policiais aguardam a chegada de militares da Força Aérea Brasileira, e de peritos, ao local. Bombeiros de Paranaíba também estão a caminho, para retirar os corpos.

As duas vítimas seriam de Itajá (GO), cidade vizinha. O acidente ocorreu a poucos metros da pista do aeroporto de Cassilândia. Conforme relato dos policiais militares que estiveram no local, não houve explosão.

Os policiais não souberam informar, por hora, a identificação das vítimas, nem tampouco o prefixo e modelo da aeronave.