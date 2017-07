Quatro vão parar na delegacia envolvidos com o tráfico de drogas em Nova Andradina

Quatro pessoas, incluindo uma adolescente, de 15 anos, foram parar na delegacia no início da noite desta sexta-feira (21) após serem descobertos pela Força Tática com suposto envolvimento com o tráfico de drogas em Nova Andradina.

Segundo as informações apuradas pelo Nova News sobre o flagrante dos suspeitos, uma denúncia foi repassada via 190 à Polícia Militar com a informação que uma pessoa, identificada apenas pelo primeiro nome, estaria traficando droga com seu veículo Corsa Classic, de cor branca, com placas de Nova Andradina, no cruzamento da Avenida Rio Brilhante com a Rua Vearni Castro, no Bairro Centro Educacional. A denúncia também indicava que a droga seria de um jovem que foi preso durante a madrugada por violência doméstica e que o suposto traficante adquiriu o entorpecente para revendê-lo.

Diante das informações, uma equipe da Força Tática se deslocou até o local o denunciado e encontrou o referido veículo conduzido por H.P.M., de 34 anos, e tendo como passageiras E.L.M.S., de 18 anos, e uma adolescente, de 15 anos.