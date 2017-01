Quatro pessoas e criança ficam feridas em acidente na MS-289

Quatro pessoas e uma criança ficaram feridas em acidente entre uma Van e um caminhão, na manhã de hoje (26), em Amambai - distante 360 km de Campo Grande. A colisão aconteceu rodovia MS-289, trecho que liga Amambai a Coronel Sapucaia.

Segundo informações do site A Gazeta News, a Van que tinha placas do Paraguai e seguia sentido Coronel Sapucaia, bateu de frente em uma carreta. Oito mulheres indígenas de uma aldeia do município estavam na Van, além do motorista.

Três mulheres da Van e o motorista, o paraguaio Roberto Salinas, de 29 anos, tiveram ferimentos e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Pronto Socorro do Hospital Regional de Amambai, para receber cuidados médicos.

O condutor da Van reclamava de dores no peito e uma das mulheres teria sofrido um corte profundo na cabeça, segundo os Bombeiros. Filha de uma das passageiras, uma criança de 4 meses, desmaiou após o impacto e também foi conduzida pelos bombeiros para o hospital.

O condutor do caminhão, Mauro Flores de Souza, de 45 anos, não teve ferimentos graves, segundo a equipe do 16º SGB.