Quarta-feira de tempo nublado e mais pancadas de chuva em MS

A quarta-feira (17) começou com temperatura de 20°C e nuvens esparsas em Campo Grande. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul), a persistência das áreas de instabilidades deve deixar o tempo nublado e com condições para chuva em grande parte do Estado.

Segundo a meteorologia, há mais chances de que as chuvas ocorram a partir da tarde e com acumulado diário estimado de 25 a 50 milímetros na região central de Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões, o acumulado diário de chuva está estimado em até 20 milímetros

Nebulosidade variável ao longo do dia no extremo sul do Estado e não descarta a possibilidade de chuva em forma de pancadas.

As temperaturas seguem amenas em todo Mato Grosso do Sul sem grandes alterações. A mínima é de 14°C e a máxima, de 31°C.