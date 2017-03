Quadrilha milionária do tráfico tinha laboratório em Mato Grosso do Sul

Laboratório de drogas em Ponta Porã - Divulgação / PF

A Polícia Federal fechou um laboratório de drogas em Ponta Porã, onde os traficantes levavam drogas do Paraguai para, depois, ser distribuídas nas cidades de Torres, Santo Antônio das Missões e Garopaba, no Rio Grande do Sul.

O esquema foi desarticulado, hoje, no contexto da Operação Petros, que prendeu 14 integrantes da quadrilha e cumpriu 19 mandados de busca. A PF representou pelo sequestro de bens e contas bancárias da organização, cujo patrimônio estimado pode chegar a dois milhões de reais. No curso das investigações, cinco integrantes da organização foram presos em flagrante por tráfico de drogas e apreendidos mais de 150 mil reais em dinheiro, 21,3 quilos de cocaína, 205,5 quilos de maconha, misturas para aumentar volume da droga (lidocaína e cafeína), além de duas armas de fogo e veículos.

Os presos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.