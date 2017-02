Quadrilha é presa furtando combustível e motorista de caminhão diz que era ‘renda extra’

A polícia da cidade de Dourados distante 225 quilômetros de Campo Grande, prendeu na noite desta segunda-feira (20), quatro homens que estavam furtando o combustível de um caminhão tanque, na BR-163.

Ao chegarem ao local, os militares flagraram os homens com galões retirando álcool do caminhão tanque. Eles afirmaram que o motorista do caminhão ‘facilitava’ a retirada do combustível.

Com eles foram encontrados quatro galões, que totalizaram 110 litros de combustível furtado. Ainda de acordo com informações, o álcool era revendido pelo valor de R$ 1,60. O responsável pelo caminhão disse aos militares que permitia o furto por que era uma forma de ter uma ‘renda extra’.

Todos foram levados para a delegacia de policia e atuados por furto mediante abuso de confiança.