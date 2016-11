Quadrilha de arrastadores é presa tentando levar cinco veículos até o Paraguai

Uma quadrilha de arrastadores, com os membros todos moradores de cidades satélites de Brasília (DF), foi desarticulada na madrugada de hoje (23) entre Dourados e Ponta Porã. A ação foi realizada por policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na MS-164, próximo ao entroncamento com a MS-270.

Durante a operação, Welisson Martins Ribeiro, 19, Airton Lopes Sales, 23, Ronaldo Pereira Campos, Anderson Silva Soares, 22 e Madson Moreira da Silva, acabaram presos e encaminhados à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

Pelo menos quatro veículos, as caminhonetes Toyota Hilux, prata e branca, uma com placas falsas de Dourados e outra com registro de furto/roubo em Goianésia (GO) e a Mitsubishi L200 Triton, de Chapadão do Sul e um Mitsubishi ASX, branco com placas de Brasília (DF) apresentaram irregularidades.

Uma moto Honda XRE com placa de Mineiros (GO) também foi apreendida com as mesmas suspeitas.

Segundo o grupo, eles foram contratados em Goiânia (GO) para levar os veículos até o Paraguai e depois retornariam para as cidades de origem. A polícia acredita que as caminhonetes, carro e moto seriam trocados por entorpecentes.