Protesto contra reforma promete parar escolas, ônibus e bancos em MS

Deurico/Capital News Manifestação

Mato Grosso do Sul e o Brasil vai parar em protesto contra a reforma trabalhista e Previdência. A manifestação acontece na próxima sexta-feira (28), os trabalhadores vão parar as escolas, bancos e transporte coletivo em Campo Grande.



Trabalhadores da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) aderiram a paralisação nas centrais dos sindicato. As escolas de todos os municípios de MS não devem funcionar.



No Brasil também haverá greve em algumas escolas particulares. Entre as principais mudanças estão a criação de idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres.

A idade mínima começaria em 53 anos para mulheres e 55 para homens, gradativamente indo para 62 anos, no caso das mulheres, e 65 anos, no caso dos homens.