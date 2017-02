Projeto quer tornar obrigatório exame para detectar trombose pelo SUS

Projeto de lei apresentado nesta terça-feira (21) na Assembleia Legislativa busca garantir a realização de exames para detectar a trombofilia, em toda a rede pública de saúde. Conforme o texto, os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, conveniados ao SUS (Sistema Único de Saúde) ficariam obrigados a oferecer o exame, mediante solicitação médica.



"Esta é uma doença que está atingindo as mulheres independente da idade e este projeto buscar disponibilizar o exame como uma medida preventiva, até para evitar eventuais mortes no futuro", afirmou o autor da proposta, deputado estadual, Marcio Fernandes (PMDB). Em seu discurso, o peemdebista também relatou casos da doença, detectados inclusive em gestantes.



Por fim, ressaltou que o disgnóstico precoce significa "custo menor para o governo", com tratamento na fase inicial da doença. Ainda conforme o projeto, a prescrição de anticoncepcionais femininos também deveriam ser precedidas da realização deste exame, levando em consideração o histórico familiar da doença.

O PL apresentado hoje segue para análise das comissões permanentes, para depois ser votado em Plenário.

A doença - Trombofilia é uma doença relacionada ao entupimento de artérias que bloqueiam a passagem do sangue, formando coágulos em uma ou mais veias, localizadas da parte inferior do corpo, geralmente nas pernas, podendo afetar órgãos vitais como coração e pulmão.

Conforme estudos, as mulheres apresentam pré-disposição genética a desenvolve-la e o exame gratuito na rede pública "possibilitaria que elas pudessem tomar algumas medidas ao longo da vida para evitarem complicações", finalizou Marcio Fernandes.