Professora é presa após fazer sexo e trocar ‘nudes’ com alunos

Uma professora de Educação Física americana foi presa acusada de ter tido relações sexuais com três alunos, em Port Barre, na Louisiana, anunciaram autoridades locais, neste sábado. Nicole Aymond, de 45 anos, que foi presa na escola onde lecionava, na última quarta-feira, admitiu o contato sexual com dois dos rapazes. As informações são do jornal "Daily Mail".

De acordo com a publicação, os jovens chegaram a mostrar para a polícia fotos íntimas que a professora os enviou nas quais aparecia nua. Foi a mãe de uma dos rapazes que descobriu o caso dele com a mulher, que é casada, e resolveu denunciá-la.

"Ela (Nicole) admitiu o que fez. Ela disse que transou com dois dos rapazes. Com o terceiro ela diz apenas tê-lo beijado", contou o chefe de polícia local Deon Boudreaux sobre o caso. Segundo a polícia, os rapazes que tiveram um caso com a professora tinham idades entre 17 e 18 anos.

Os responsáveis pela escola não comentaram o caso, que trouxe revolta para pais e responsáveis pelos alunos.