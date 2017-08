Professora denuncia aluno de 15 anos por agressão em escola de SC: 'Dilacerada'

Uma professora de uma escola de Indaial, no Vale do Itajaí, registrou boletim de ocorrência na manhã desta segunda-feira (21) contra um aluno de 15 anos. Ela disse à polícia que foi agredida por ele com socos dentro da escola. A delegacia vai investigar o caso. O G1 não havia conseguido com a família do aluno, nem com a escola até a publicação desta notícia.