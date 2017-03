Professor é sequestrado por quadrilha e mantido em cárcere por mais de 4 horas em Dourados

Na madrugada desta quarta-feira (8), professor de Dourados, cidade a 225 quilômetros de Campo Grande, foi vítima de roubo, sequestro e cárcere. Ele teve o carro, um Fusion, roubado por uma quadrilha de aproximadamente cinco rapazes, dos quais três portavam armas de fogo.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem conduzia o Fod Fusion branco, placas OOG-5466 de Dourados (MS), quando foi abordado por ocupantes de um Palio vermelho. Os quatro rapazes que estavam no veículo o pararam, três apontando armas de fogo, e exigiram que ele fosse para o banco de trás.

Como o motorista demorou, foi agredido com coronhadas no ombro esquerdo. No banco de trás do carro, ele viu dois assaltantes entrarem no carro e começarem a dar voltas pela cidade. A vítima foi vendada e afirma que o motorista andou por aproximadamente 30 minutos dando volta, quando pararam em um lugar desconhecido.

O professor disse à polícia que foi mantido no local com as mãos amarradas, vendado e com uma arma de fogo apontada para a cabeça a todo momento. Ele ficou ao menos 4 horas com os bandidos, que segundo ele estavam muito nervosos. Enquanto era mantido refém pelos ladrões, ele chegou a conversar com os suspeitos e descobriu que as armas usadas por eles eram três revólveres, calibres 38 e 32.

Depois de algum tempo a vítima foi liberada, andou por alguns quilômetros e chegou até uma fazenda, onde pediu socorro e acionou a Polícia Militar. O carro teria sido levado ao Paraguai enquanto a vítima era mantida refém e o caso foi registrado na delegacia como roubo majorado pelo emprego de arma e lesão corporal.