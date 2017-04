PRF reforça efetivo para 'Operação Semana Santa'

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará o policiamento nas rodovias federais do país a partir desta quinta-feira (13). A Operação Semana Santa vai até às 23h59 de domingo e visa reduzir acidentes e crimes em trechos com mais índices.

Conforme nota divulgada, na mesma operação, em 2016, foi registrado uma redução de 18% no índice de óbitos e de 44% nos acidentes graves nas BR's, comparando ao ano anterior, 2015, no mesmo período.

Além disso, a operação pretende garantir segurança e fluidez do trânsito aos motoristas e passageiros. Os agentes trabalharão para diminuir acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à presença de álcool no sangue dos condutores, ao uso inadequado do cinto de segurança e ultrapassagens indevidas.

PLANEJAMENTO

Ações como esta da PRF faz parte da Década de Ação pela Segurança no Trânsito, lançada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que o Brasil se comprometeu a adotar medidas para reduzir a violência no trânsito.

O Brasil, assim como os demais países signatários das medidas da ONU, estipulou uma meta de redução de 50% das mortes no trânsito na década 2011-2020.

O planejamento das ações da PRF nesta Operação Semana Santa levaram em consideração a análise de dados estatísticos com foco no comportamento dos motoristas e nas características dos acidentes graves, ou seja, acidentes que resultem em vítima fatal ou vítimas ferida gravemente.

Isto permitirá que os recursos humanos e materiais da instituição, focado a fiscalização em pontos e horários críticos para coibir comportamentos de risco.

FISCALIZAÇÃO

Nesses quatros dias de operação, os agentes usarão motocicletas para a fiscalização e também reforçará as fiscalizações de ultrapassagens forçadas ou proibidas, além de conferir se os motoristas estão utilizando o cinto de segurança e os dispositivos adequados para o transporte seguro de crianças.

Também será promovido ações educativas para sensibilizar os motoristas e passageiros para a construção de um trânsito mais seguro.

NO ESTADO

Em Mato Grosso do Sul, as rondas volantes serão feitas em turnos de 24h ininterruptas. Policiais terão escala diferenciada para poder concluir a operação.Todas 22 Unidades Operacionais da PRF em MS realizarão fiscalizações com radares fotográficos, etilômetros (bafômetros), patrulhamentos e abordagens, inclusive educativas, nos mais de 3.670 quilômetros de rodovias federais no Mato Grosso do Sul.

Emergências nas rodovias federais devem ser informadas à PRF através do telefone de emergência 191, cuja ligação é gratuita e pode ser realizada em todo país.

ORIENTAÇÕES

A PRF preparou algumas recomendações aos motoristas para evitar multas e ter uma viagem segura:

Faróis ligados são obrigatórios em rodovias durante o dia e a noite;

Faça uma revisão atenta no veículo antes de viajar. Verifique principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização;

Planeje a viagem, lembre-se de programar paradas em locais adequados para alimentação, abastecimento e descanso;

Mantenha a atenção na rodovia;

Respeite a sinalização e os limites de velocidade, eles existem para proteger a sua vida;

Não ligue o pisca alerta com o veículo em movimento. Isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

Aumente a distância do veículo à frente e diminua a velocidade.