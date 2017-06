PRF flagra carro a 193 km/h e motoristas ultrapassando em local proibido

Com o radar móvel, policiais rodoviários federais flagraram um veículo a 193 km/h durante fiscalização na BR-163 na região de São Gabriel do Oeste na tarde deste domingo (18). A multa neste caso varia de R $ 130 a R $ 880, dependendo da velocidade permitida e quantidade excedida.

No trecho do flagrante, carros pequenos podem transitar a 100 km/h e veículos pesados a no máximo 80 km/h.

Imagem capturada pelo radar (Fotos: PRF/Divulgação)Já na BR-262, trecho entre Campo Grande e Terenos, a PRF usou o helicóptero para flagrar motoristas que ultrapassam em local proibido.

Operação – A PRF lançou a Operação Corpus Christi na quarta-feira feira (14). Com o efetivo reforçado para fiscalizar os 3,6 mil km de rodovias federais, a operação terminará apenas à 23h59 de hoje.

A falta de atenção tem sido a maior causa de acidentes, avalia a corporação. O excesso de velocidade, o consumo de álcool e ultrapassagens proibidas potencializam a gravidade das ocorrências nas rodovias.