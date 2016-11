PRF fará leilão de veículos recolhidos em rodovias de Mato Grosso do Sul

A Superintendência da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Mato Grosso do Sul vai realizar no dia 28 de novembro, mais um leilão de veículos de terceiros e sucatas recolhidas nas rodovias federais do estado. Este vai ser o 3º leilão da PRF em 2016.

O leilão presencial vai ser a partir das 9h (de MS) em Campo Grande e, simultaneamente, pela internet. Vão ser leiloados motocicletas, veículos de passeio e de cargas, leves ou pesados.

Os veículos que voltarem a circular em vias públicas serão entregues ao arrematante livres de qualquer ônus, exceto aos que vencerem após a data do leilão.

O arrematante fica responsável pelo registro, vistoria e demais procedimentos junto aos órgãos executivo de trânsito para a transferência do veículo.

O edital com as marcas, modelos e valores dos veículos, as formas de participação poderão ser acessadas por meio do site da organizadora.