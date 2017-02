PRF desconfia de odor e acha 785 kg de maconha em caminhão baú

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu nesta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, na rodovia BR-163, próximo à cidade de Campo Grande, 785 quilos e 800 gramas de maconha que estavam sendo transportados no fundo falso de um caminhão baú.

O veículo, um caminhão Mercedes Benz L 1218, com placas de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, que seguia de Mundo Novo para Goiânia (GO), foi abordado por policiais que desconfiaram do odor que exalava do compartimento de carga.

Buscas foram realizadas e o fundo falso logo foi encontrado, havendo ali centenas de tabletes de maconha. O material foi apreendido e levado para a delegacia da PF (Polícia Federal), onde foram pesados e somaram 785,8 quilos.

Questionado sobre a situação, o motorista do veículo, um homem de 42 anos, confessou que pegou o caminhão em Mundo Novo, onde foi contratado para realizar o transporte do mesmo para Goiânia. Ele foi preso em flagrante e será indiciado pelo crime de tráfico de drogas. O nome dele não foi revelado pela PRF.