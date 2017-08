PRF apreende mala preta com mais de R$ 112 mil em dinheiro falso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da tarde de segunda-feira (21), em Ponta Porã/MS, grande quantia de moeda falsa em ônibus intermunicipal. A apreensão aconteceu na Unidade Operacional da PRF, na BR-463, no km 68, durante fiscalização de rotina em um ônibus que faz a linha Ponta Porã/Campo Grande.

A quantia de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais), dividida em 2.250 notas falsas de R$ 50 estava em uma mala preta, no compartimento de bagagem. O proprietário, jovem de 18 anos, foi identificado devido a etiqueta da bagagem. De acordo com o rapaz, o dinheiro falso foi pego na fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã e seria entregue na rodoviária de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Pelo "serviço", ele receberia R$ 2 mil.