PRF apreende carreta com cigarros contrabandeados em meio a fertilizantes

Na tarde de sábado (15), uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou um motorista de 41 anos com um caminhão com cigarros contrabandeados em meio a uma carga de fertilizante. O fato aconteceu na BR 163, em Eldorado.

Conforme informações policiais, durante fiscalização a carreta modelo Scania/R124, com placas de Goiás, foi abordada e os policiais identificaram 11.500 pacotes de cigarros no total de 115 mil maços contrabandeados do Paraguai.

O contrabando e o motorista que foi preso em flagrante foram encaminhados para a Polícia Federal de Naviraí.