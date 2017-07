PRF APREENDE ARMA, MUNIÇÃO E DROGA NA FRONTEIRA COM O PARAGUAI

Jovem e preso com arma, munição e droga pela Policia Rodoviária Federal na fronteira com o Paraguai.

O mesmo foi identificado como, Kevinson Vinicius Andrade Nushijima (18) oriundo da cidade de Dourados com passagem pela policia, que na noite de quarta feira (12) se encontrava a bordo de um ônibus com destino Ponta Porã-Cassilândia, que transitava pela BR 463, quando foi abordado pela fiscalização e durante a vistoria foi encontrado em poder do mesmo um revolver do calibre 32 de fabricação Argentina e em uma caixa de erva mate “Colon” foi encontrado um embrulho com 60 gramas de Crack e 50 munições calibre 32 marca “Aguila”. Kevinson assumiu ser o proprietário da droga, da arma e da munição e disse aos Policiais Rodoviários Federais que os adquiriu na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã, tendo comprado de vendedores ambulantes a arma, a droga e as munições.

Disse ainda que o Crack era para consumo próprio e a arma e as munições seriam usadas para se defender contra um indivíduo que está ameaçando seus familiares.

O mesmo recebeu voz de prisão e foi encaminhado a delegacia de Policia Federal de Ponta Porã e autuado por tráfico Internacional de armas e posse de droga para consumo.