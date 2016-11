PRF apreende 150 quilos de Cloridrato de Cocaína, Fuzis e centenas de munições

A apreensão aconteceu ontem (16), na BR 163 em Dourados/MS quando policiais rodoviários federais encontraram um fundo falso na cabine de um caminhão.

Hoje (16), por volta de meio dia, policiais rodoviários federais abordaram uma carreta Mercede-Benz com placa de Campo Grande/MS, conduzida por um homem de 40 anos, que fazia viagem “vazia”, entretanto o nervosismo do motorista chamou atenção.

Após vistoria na carreta foi encontrado no cavalo-trator um fundo falso com muitos tabletes de cloridrato de cocaína, substância de alto teor de pureza. Além do entorpecente foram apreendidos 2 (dois) fuzis cal 556, 12 (doze) carregadores para fuzil, 150 (cento e cinquenta) munições 9 mm, 475 (quatrocentas e setenta e cinco) munições cal 556 e 50 (cinquenta) munições .45.

Foi declarado pelo motorista, de Presidente Prudente, que a carreta seria carregada com açúcar e tinha como destino Porto de Santos em São Paulo, onde receberia R$ 15 mil pelo transporte.