Presos são flagrados tentando fugir de presidio de segurança máxima

Três detentos da Penitenciária Jair Ferreira de Carvalho, em Campo Grande, foram flagrados tentando fugir da unidade de segurança na madrugada desta quarta-feira (1º). A ação dos presos foi registrada pelo sistema de monitoramento do local.

Segundo boletim de ocorrência, os detentos de 33, 22 e 19 anos, serraram as grades da cela número oito, no pavilhão 2 da penitenciária. Eles foram encontrados já no lado de fora da cela tentando cortar os alambrados .

A sirene do local foi acionada assim que a tentativa de fuga foi descoberta. Os internos foram realocados para a cela disciplinar 1 do pavilhão 1. Eles estavam com escoriações pelo corpo, causadas durante a tentativa de deixar o local.