Presos são flagrados no telhado da Máxima e correm para a cela após sirene soar

Na madrugada desta sexta-feira (10), quatro internos do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, o Presídio de Segurança Máxima, foram flagrados em tentativa de fuga. Um agente penitenciário percebeu os quatro homens em cima do telhado e conseguiu evitar a evasão.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, o agente penitenciário fazia monitoramento quando, por volta da 1 hora viu quatro presos em cima do telhado, entre o Pavilhão III e o refeitório, tentando pular o alambrado. O agente acionou a sirene e informou via rádio.

Percebendo a movimentação dos agentes, os autores voltaram para a cela de origem, 101 do Pavilhão III. Após o ocorrido, todos os presos da cela foram isolados preventivamente. Foram autuados por tentativa de fuga Leandro Ojeda Escobar, de 32 anos, Renato Justino Pereira, de 34 anos, Willian Nogueira de Souza, de 29 anos e Valdeci Ferreira, de 45 anos.

Renato e Leandro cumprem pena por tráfico de drogas, Willian por latrocínio e Valdeci, que já tentou fugir do Presídio Estadual de Dourados em fevereiro de 2016 e depois tentou fugir da Máxima em dezembro do mesmo ano, cumpre pena por assalto e homicídio.