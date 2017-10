Preso no Cemitério Santo Amaro diz que tirou cadáver de caixão para 'desfazer macumba'

Sepultura foi destruída pelo rapaz, preso em flagrante na tarde de ontem (Foto: Marina Pacheco)

Um homem de 31 anos foi preso por violar sepulturas no cemitério Santo Amaro na tarde desta terça-feira (17). Quando a Polícia Mlitar chegou ao local, se deparou com o autor imobilizado pelos trabalhadores do local após destruir quatro sepulturas.

Consta no boletim de ocorrência, que o autor utilizou uma picareta e uma pá para destruir os túmulos e revirar uma ossada e um cadáver em decomposição. Segundo a polícia, foi necessário o uso de força para prender o autor que resistiu a prisão.

A perícia foi ao local e constatou que foram danificados dois túmulos e outras duas sepulturas foram violadas, onde os restos mortais foram retirados do caixão. Funcionários do cemitérios, disseram à polícia que o homem de 31 anos já havia danificado outros túmulos em data anterior.

O autor disse que estaria desfazendo uma obra de macumba que fizeram contra a sua família. Ele e os materiais usados,como a picareta e a pá foram levadas à delegacia. O caso foi registrado como violação de sepultura na sétima delegacia.