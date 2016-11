Preso em flagrante autor de furto e suspeito de outros roubos contra mulheres em FÁTIMA DO SUL

FOTO: WASHINGTON LIMA / FÁTIMA NEWS

Lucas Matheus da Silva Brito, de 19 anos, autor de uma onda de roubos ocorrido em vários bairros de Fátima do Sul, nos últimos dias, conforme já havia noticiado o Fátima News, foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (18), logo após a praticar mais um crime desta vez, contra uma senhora que seguia em direção ao Bairro BNH.

De acordo com as informações apuradas, populares que presenciaram a cena do crime informaram a Polícia Militar, as características do individuo que estava em bicicleta de cor branca, sendo uma pessoa alta e magra, e que havia seguido em direção da Escola Vila Brasil. Durante rondas pela região, testemunhas informaram que presenciaram uma pessoa com as mesmas características entrar em construção e abandonar uma camiseta preta e uma carteira com vários documentos e viu quando a pessoa sair com a tal bicicleta de cor branca.

No local policiais encontraram a carteira e os documentos pessoais da vítima. Diante das informações Policiais Militares se deslocaram até a casa do suspeito, onde vizinhos informaram que Lucas tinha acabo de chegar a sua residência, em uma bicicleta trajando uma camiseta vermelha.

Ao ser chamado pela guarnição, o autor abriu a porta para atender os Policiais, que de imediato já avistaram a bicicleta branca, com a camiseta branca, coincidindo com as informações e caracterizas já obtidas pelos policiais.

Além dos objetos foram encontrados no interior da residência de Lucas Brito, embalagens contendo droga, uma balança de precisão, possivelmente utilizada para a venda de drogas, algumas carteiras femininas, contendo documentos pessoais, cartões de créditos e outros pertences.

Ao ser questionado, Lucas Brito negou a autoria do roubos, sendo que ao ser informado que seria encaminhado a Delegacia de Polícia para maiores esclarecimentos sobre o caso, o autor tentou resistir a condução.

Já na Delegacia de Polícia a vítima reconheceu Lucas Brito como o autor do furto e camiseta encontrada na construção. A vítima ainda relatou que teria sido furtado R$ 144,00 reais de sua carteira

O Delegado do 1º DP de Fátima do Sul, Dr. Marcius Geraldo Santos Cordeiro, solicita que as vítimas de roubos praticados no últimos dias na cidade de Fátima do Sul, que possam se dirigir até a Delegacia de Polícia Civil, já a partir de segunda-feira (21), para que possam fazer o reconhecimento do autor e retirar carteiras, objetos e documentos pessoais que se encontra recolhidos na Delegacia.

QUALQUER INFORMAÇÃO PELO TELEFONE 3467-1157