Crime bárbaro: trabalhador rural é morto e corpo carbonizado em poço em MS

Jean Lima de Arruda, de 30 anos, foi preso por volta das 15h40 de ontem, no Distrito de Congonhas, na BR-163, em Bandeirantes. Ele é apontado como um dos assassinos de Welton Rodrigues de Souza, 40 anos, que ocorreu domingo (26), no Distrito da Ponte Vermelha, em São Gabriel do Oeste. Autores mataram a vítima, jogaram óleo diesel, atearam fogo e desovaram corpo em poço desativado.

De acordo com o site Idest, testemunhas relataram à polícia que os envolvidos no crime consumiam bebida alcoólica no domingo à tarde, quando passaram a se desentender e a lutar. Um das testemunhas contou que foi dormir, quando acordou não viu Welton e perguntou sobre ele para Jean, que respondeu que o havia mandado embora.

Na segunda-feira, testemunhas se depararam com os pertences da vítima e passaram a procurá-la, ocasião em que encontraram o corpo queimado, enrolado em colchão e jogado em poço de aproximadamente três metros de profundidade, desativado.

Polícia Militar (PM) foi acionada e constatou que autores utilizaram óleo diesel retirado de caminhão para incendiar o corpo de vítima. Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi avisada sobre o crime e conseguiu localizar Jean bebendo em um bar.

Segundo suspeito, identificado como Dim Dim ainda é procurado pela polícia.