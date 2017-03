Preso acusado de matar adolescente de 17 anos com tiro no olho em estrada em IVINHEMA

Jovem de 18 anos é apontado como autor do assassinato de um adolescente de 17 anos, encontrado morto em uma estrada vicinal próximo a MS-276, em Amandina, distrito de Ivinhema.

O crime aconteceu no domingo (5) e o corpo foi encontrado com ferimento de tiro próximo ao olho. Além de matar o adolescente, o suspeito fugiu com a moto da vítima, o que caracteriza o crime como latrocínio (roubo seguido de morte).

De acordo com o site Nova News, na última terça-feira (7) a Polícia Civil de Ivinhema voltou ao local do crime em busca do suspeito.

“Iniciamos as investigações desde o momento que fomos comunicados sobre o crime. Com ajuda de policias militares de Amandina na coleta das informações, chegamos a um suspeito. Após diligências tivemos certeza de que o autor do crime seria um rapaz de 18 anos e apuramos que eles foram vistos juntos na motocicleta da vítima, horas antes dos fatos. Procedemos diligências junto familiares do autor e explicamos a necessidade de que ele se apresentasse a Polícia Civil, sobretudo para sua própria segurança”, explica o delegado Ricardo Cavagna, responsável pelo caso.

No dia seguinte à ação da polícia, o suspeito se apresentou na Delegacia de Polícia Civil e confessou o crime. Também informou onde estavam escondidos a arma do crime e a motocicleta da vítima. Foi apreendida uma mini garrucha de calibre 22 e a moto da vítima foi entregue à família do jovem morto.

Como já havia passado o flagrante do crime, o rapaz vai responder pelo crime em liberdade.