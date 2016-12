Presa com arma e algemada, mulher pega isqueiro no bolso e ateia fogo em viatura

Na noite de quinta-feira (8), por volta das 21h30, Elaine Cristina da Silva, de 37 anos, foi presa por portar ilegalmente uma arma de fogo em Sonora. Ela ainda conseguiu alcançar um isqueiro que estava no bolso e ateou fogo na viatura policial.

Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para irem até um restaurante no Centro, onde Elaine estaria com a arma de fogo em mãos. No local estavam famílias e crianças e a mulher estaria alterada, deixando as pessoas com medo.

Quando os policiais chegaram ao local, a suspeita ainda estava com o revólver nas mãos. Ela guardou a arma na cintura, foi abordada e teve a arma apreendida, um revólver Taurus, com 5 munições. Ela precisou ser algemada, pois resistia à prisão e foi colocada na viatura.

Dentro do veículo, a mulher conseguiu pegar um isqueiro no bolso e ateou fogo no teto do camburão. Elaine foi encaminhada para o hospital, onde foi submetida a exame de corpo de delito e posteriormente encaminhada para a delegacia com o revólver. Ela responderá por porte ilegal de arma de fogo e dano qualificado, se o crime é cometido contra o patrimônio da União, Estado ou município.