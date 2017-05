Prefeitura em MS abre seleção com 9 vagas e salário de até R$ 2,2 mil

A prefeitura de Ladário, abre inscrições para processo seletivo com nove vagas. As inscrições serão feitas entre 22 e 24 de maio e os salários podem chegar a R$ 2.252,88.

Os candidatos interessados deverão fazer a inscrição mediante preenchimento da ficha de inscrição disponível no endereço eletrônico: www.ladario.ms.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/assomasul.

A ficha de inscrição preenchia deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Assistência Social, Avenida 14 de março, 805, centro - Ladário/MS, juntamente com uma cópia do documento de identidade, os comprovantes de atendimento dos requisitos fixados no anexo I e o currículo preenchidos conforme modelo do anexo II, no período de matutino das 8h às 11h e período vespertino das 14h às 17h.

Gestor de Ações de Assistência: Assistente Social – 3 vagas

Graduação em Serviço Social e registro no órgão de fiscalização profissional (

R$ 2.252,88

Técnicos de Serviços de Assistência I – 6 vagas

Nível médio completo; experiência de atuação em projetos sociais, entre outros requisitos

(Veja o edital)

R$ 937,00