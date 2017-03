Prefeitura abre concurso para 86 vagas com salário até R$ 14 mil

A prefeitura de São Gabriel do Oeste (MS) divulgou edital de concurso público para 86 vagas e cadastro reserva em cargos de níveis superior, médio e fundamental. Os salários variam de R$ 678,74 a R$ 14.486,93 (valores abaixo do salário mínimo vigente, R$ 937, estão sujeitos à complementação salarial).

A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) é a organizadora. O concurso visa selecionar candidatos para secretarias municipais, Fundação de Saúde Pública (Funsaúde), Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico (Funpesg), Fundação de Cultura (Fungab) e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste (SAAE).

Os cargos de nível superior são assistente social, enfermeiro, engenheiro civil, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, pedagogo escolar, pedagogo técnico em inspeção escolar, professor regente (educação física, educação infantil, geografia, matemática, português e anos iniciais), médico (clínico geral, radiologista, anestesista, emergencista, ginecologista/obstetra, oftalmologista, ortopedista, pediatra), farmacêutico e farmacêutico-bioquímico.

Para nível médio, há oferta para assistente de administração, auxiliar de enfermagem, educador social, motorista de transporte escolar, agente administrativo, auxiliar administrativo educacional, auxiliar de farmácia, mecânico especializado, técnico/instrutor de informática, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico em imobilização ortopédica, técnico em segurança do trabalho, técnico em imobilização em gesso, assistente de biblioteca e videoteca, técnico em contabilidade e instrutor de música.

Lavadeira, auxiliar de serviços gerais, vigia, borracheiro, merendeira/cozinheiro, recepcionista, auxiliar de administração, agente de combate às endemias, agente comunitário de saúde, auxiliar de consultório dentário, motorista de veículos pesados, operador de máquinas e equipamentos pesados, operador de máquinas agrícolas, trabalhador agropecuário em geral e almoxarife exigem nível fundamental completo.

Encanador, motorista, servente e coletor de resíduos são funções de nível fundamental incompleto.

As inscrições deverão ser feitas de 15 de março até 3 de maio pelo site www.fapec.org/concurso . As taxas são de R$ 120 (nível superior), R$ 80 (nível médio) e R$ 60 (ensino fundamental completo ou incompleto).

O processo seletivo vai contar com provas escritas objetivas, de caráter eliminatório. A aplicação da prova está prevista para o dia 21 de maio. No período matutino, as provas para os cargos de nível superior e nível fundamental completo devem ser aplicadas. À tarde, serão as provas para os cargos de nível médio completo e nível fundamental incompleto.

Provas práticas serão realizadas, dependendo do cargo. Data será divulgada. Os candidatos a cargo de nível superior ou cargo de auxiliar administrativo educacional, dependendo da classificação na prova escrita, participarão da prova de títulos.

O prazo de validade do concurso será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.