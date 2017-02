Prefeito de Japorã é investigado em Operação do Gaeco

Prefeitura Municipal de Japorã, no Sul de Mato Grosso do Sul, é alvo de operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (22) por policiais do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

Denominada Operação Curumim, mandados de busca e apreensão estão sendo realizadas tanto na sede do executivo municipal, como na casa do prefeito, Vanderley Bispo de Oliveira (PTB). Ações também estão sendo realizadas na cidade de Mundo Novo.

Segundo informações preliminares da assessoria de comunicação do Ministério Público Estadual (MPE), nove mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, conduzidos pelo Procurador Geral de Justiça.

Apesar dos detalhes iniciais, o objetivo da ação dos policiais do Gaeco ainda não foi divulgado.