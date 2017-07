Poucas horas depois, Polícia Militar de Nova Andradina recupera Biz furtada

Biz furtada na tarde desta quinta-feira já foi recuperada pela Polícia Militar - Foto: Divulgação/PM

Na madrugada desta sexta-feira (07), por volta das 05h24, uma equipe da Polícia Militar de Nova Andradina recuperou uma motoneta Honda Biz que havia sido furtada na tarde desta quinta-feira (06).

Após informações repassadas pela central de comunicação da PM, uma equipe de serviço foi até o cruzamento da Rua Professor João de Lima Paes com a Rua Gentil Duarte de Souza, no Bairro Centro Educacional e encontrou uma Honda Biz, de cor prata, aparentemente abandonada.

Ao ser realizada uma checagem no sistema policial, a guarnição constatou que a referida motoneta era produto de furto ocorrido. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 38 anos, estacionou o veículo próximo ao seu local de trabalho, na Avenida José Heitor de Almeida Camargo, área central da cidade, e não mais encontrou ao ir apanhá-lo. Diante da constatação, o veículo foi recuperado e entregue ao agente de plantão na 1ª Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. (com informações da Assessoria de Comunicação do 8º BPM)