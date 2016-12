Posto ilegal é fechado e dono é multado em R$ 50 mil pela PMA em Ivinhema

Durante fiscalização em um posto de abastecimento de combustível, localizado à rodovia MS 276, no distrito de Amandina, no município de Ivinhema, policiais militares ambientais de Batayporã paralisaram ontem (2) à tarde as atividades da empresa, que funcionava sem a licença ambiental.

As bombas foram lacradas e o proprietário foi notificado a apresentar projeto para tentar a regularização junto ao órgão ambiental estadual.

O proprietário do posto, de 41 anos, residente em Ivinhema, foi autuado administrativamente e multado em R$ 50 mil. Ele também responderá por crime ambiental de funcionar atividade poluidora sem autorização órgão ambiental competente, que prevê pena de três a seis meses de detenção.