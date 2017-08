Populares encontram corpo de homem assassinado a tiros em Corumbá

Motocicleta da vítima fatal foi encontrada na rua Joaquim Murtinho

A Polícia Civil vai investigar a morte de José Sebastião da Cruz Costa, de 41 anos, conhecido como "Paizinho". O corpo dele foi encontrado por populares nesta terça-feira (29) em uma área de matagal, na rodovia Ramão Gomes, que liga Corumbá à fronteira com a Bolívia.

O delegado plantonista, Sam Ricardo Suzumura, informou ao Diário Corumbaense que a vítima levou pelo menos três tiros: um no peito, outro nas costas e uma bala transfixou uma das mãos. Ele pode ter sido assassinado entre a noite de ontem e madrugada de hoje. A suspeita é de que o homicídio tenha ocorrido em outro lugar e não onde o corpo foi encontrado.

A Polícia Civil trabalha com duas linhas de investigação. A primeira é latrocínio, pois José Sebastião era conhecido na cidade por andar com joias, como correntes e pulseiras de ouro. Nem o telefone celular dele e nem as joias estavam com a vítima. A outra possibilidade é acerto de contas. A motocicleta de "Paizinho", encontrada pela polícia na rua Joaquim Murtinho, área central da cidade, foi apreendida e levada para o pátio da delegacia.